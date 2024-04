Warnstedt bekommt ein Regenrückhaltebecken, es entsteht am Mühlenweg. Warum das nötig ist und wer investiert.

Am Mühlenweg in Warnstedt entsteht das Regenrückhaltebecken. Es ist im Normalfall trocken, füllt sich bei starkem Niederschlag.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Warnstedt/MZ. - Schnurgerade ist eine neongelbe Leine gespannt, sie markiert offenbar die Kante, bis zu der der Bagger das Erdreich abtragen soll. Beeindruckend präzise steuert der Baggerfahrer die Schaufel, entfernt mit ihr etwas Erde. Selbst der Fachmann ist immer wieder erstaunt, welche Menge an Aushub zusammenkommt. In dem Fall geht es um den Hochwasserschutz: In Warnstedt wird seit dieser Woche ein Regenrückhaltebecken gebaut.