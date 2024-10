Es ist ein Dilemma: Die Eigentümer wissen nicht, wie viel sie ab 2025 zahlen müssen. Den Finanzverwaltungen fehlen noch Daten. Wie in den Rathäusern mit der Situation umgegangen wird.

Wie teuer wird die neue Grundsteuer in den Orten im Harz?

Mehrarbeit, Mindereinnahmen und Unklarheiten: Die neue Grundsteuer bereitet in den Rathäusern Kopfzerbrechen.

Ballenstedt/Falkenstein/ Harzgerode/Thale/MZ/ku/tho/son. - Die neue Grundsteuer soll ab 2025 fällig werden. Zwei Monate vor dem Jahreswechsel aber ist nur eins klar: nämlich dass nichts klar ist. Grundeigentümer wissen nicht, was sie zahlen, wie viel tiefer sie möglicherweise in die Tasche greifen müssen. Die Finanzverwaltungen in den Rathäusern können es noch nicht ausrechnen, weil ihnen nicht alle Steuermessbescheide vom Finanzamt vorliegen und etliche Daten fehlerhaft sind. Und die Bürgermeister ärgern sich über eine „schlecht gemachte Reform“ (Marcus Weise, Harzgerode), deren Auswirkungen mal wieder die Kommunen ausbaden müssten (Maik Zedschack, Thale). Sie rechnen mit erheblichen Mindereinnahmen; dabei sollte die Reform aufkommensneutral umgesetzt und Schwankungen durch die Anpassung der Hebesätze ausgeglichen werden.