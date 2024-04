Eine bis dahin so nie da gewesene Katastrophe jährt sich dieser Tage zum 30. Mal. Am 13. April 1994 überschwemmt eine Flutwelle die Harz-Orte entlang der Selke und wälzt sich von dort aus weiter durchs Land. Ein Rückblick.

Erinnerungen an verheerendes Selke-Hochwasser 1994

Die Jahrhundertflut in Silberhütte. Dass die extremen Niederschläge zu einer derartigen Katastrophe führen würden – damit rechnete niemand.

Harzgerode/Falkenstein/MZ. - Katastrophenalarm nach sintflutartigem Regen“, „Flutwelle erfasst Harz-Orte“, „Flutwelle wälzt sich weiter durchs Land“, „Wie nach einem Krieg“ – so titelt die Mitteldeutsche Zeitung dieser Tage vor genau 30 Jahren. Die Natur lässt ihre Kräfte spielen: erst die Schneeschmelze und dann starke, andauernde Regenfälle auf den ohnehin schon gesättigten Boden. Die Talsperren werden voller und voller, und die sonst beschaulichen Flüsschen im Harz verwandeln sich in wilde Ströme. Doch mit einer Katastrophe, wie sie sich ereignen wird, rechnet niemand. Nicht, bis sie da ist, die Jahrhundertflut. Am 13. April 1994 überrollt sie das Selketal.