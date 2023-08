Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Badeborn/MZ - Kein großer symbolischer Scheck, kein großes Aufheben. Anthony Abrantes und Michael Jungmann von den German Rednecks bringen am Montagmittag ihre Spende in einer unscheinbaren Plastikdose zu den „Hasselborner Zwergen“. Der Inhalt: mehr als 3.700 Euro, gesammelt auf dem von ihnen veranstalteten Treffen, das am Wochenende rund 1.800 Besucher auf den Flugplatz Ballenstedt gelockt hat. Hinzu kämen noch einmal mehr als 1.000 Euro, die dort bei einer Versteigerung erzielt wurden.