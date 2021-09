Wie die Harzsparkasse die Werbegemeinschaft in Quedlinburg unterstützt

Was noch alles in Vorbereitung ist.

Quedlinburg/MZ - Das Layout für den neuen Adventskalender der Werbegemeinschaft Steinbrücke ist schon fertig: Ihn wird ein Motiv zieren, das einen Blick durch Lange Gasse und Finkenherd Richtung Schloss zeigt.

Vorbereitet werden auch das Oktoberfest, das als nächstes Straßenfest vom 8. bis 10. Oktober gefeiert werden soll, und der Lichtereinkauf. „Bei allen Dingen, die wir machen, die auch die Stadt beleben, unterstützt uns die Harzsparkasse seit 15 Jahren“, sagt Martin Wiesenmüller, der gemeinsam mit Jörg Börner an der Spitze der Werbegemeinschaft steht. Natürlich trügen die Geschäftsinhaber ihren Obolus dazu bei, wenn solche Aktionen wie etwa im vergangenen Jahr gestartet worden seien, wo freitags und sonnabends regionale Künstler in der Straße auftraten.

„Das alles ist nur möglich, wenn man starke Partner an der Seite hat.“ Wie Martin Wiesenmüller weiter sagte, sei auch während der Lockdowns seitens der Harzsparkasse die Bereitschaft zu helfen da gewesen und „innerhalb kürzester Zeit umgesetzt“ worden. „Allein die Unterstützung vom Staat hätte da nicht gereicht.“

„Ich glaube, dass diese Straße in die Stadt strahlt“

Das Geschäftsgebiet der Sparkasse, die auch dem Gemeinwohl verpflichtet sei, sei der Harzkreis, sagte Haiko Elschner, Vorstand der Harzsparkasse. Dass es hier eine starke Wirtschaft gebe, sei auch in deren Interesse. Die Werbegemeinschaft Steinbrücke würdigte er als einen Zusammenschluss von Kaufleuten, „die durch ihr Tun die Straße dahin geführt haben, wie wir sie heute erleben. Ich glaube, dass diese Straße in die Stadt strahlt“, so Elschner. Ein Sponsoringvertrag, wie ihn die Harzsparkasse mit der Werbegemeinschaft geschlossen hat, sei „ein Geben und Nehmen“. Die Sparkasse unterstütze - und sei so bei vielen Veranstaltungen auch sichtbar mit dabei.