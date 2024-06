Das ehemalige Sommerhotel Zehnpfund und spätere Rathaus am Kurpark von Thale wird zu einem Seniorenzentrum umgebaut. Wie der Stand der Bauarbeiten im Haus Zehnpfund ist und zu welcher Mitmachaktion die Azurit-Gruppe aufruft.

Wie der Stand der Bauarbeiten im Haus Zehnpfund in Thale ist

So ähnlich muss der Blick vom renommierten Hotel Zehnpfund auf die Rosstrappe schon vor etwa 140 Jahren gewesen sein, als sich Theodor Fontane für seine Werke inspirieren ließ. Zu erkennen ist, dass es sich um ein Fachwerkbau handelt. Dieser Raum wird vermutlich zu einem Bewohnerzimmer.

Thale/MZ. - Ein besonderer Gast sitzt um das Jahr 1880 auf dem berühmten Balkon des Zehnpfund-Hotels in Thale: Theodor Fontane. Er genießt die Aussicht, schaut die Rosstrappe hinauf, trinkt vermutlich eine Tasse Tee. Dann fällt sein Blick auf ein englisches Mädchen in einem blau und weiß gestreiften Leinwandkleid – so lässt der Schriftsteller später seine „Effi Briest“ aussehen.