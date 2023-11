Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ballenstedt/MZ. - Was für eine Zahl: 140.000 Liter Bier, Cola, Wasser, Limo haben die Besucher an den vier Tagen des Rockharz-Festivals im Juli auf dem Ballenstedter Flugplatz getrunken. Wahrscheinlich noch mehr, doch zumindest die für das Projekt „Glück in Dosen“ gesammelten Getränkedosen ergeben diese Zahl. Was aber viel wichtiger ist: Damit sind in diesem Sommer 70.000 Euro Spendengeld zusammengekommen, die am Samstag im Schlosstheater Ballenstedt an Kinder- und Jugendprojekte im Harz ausgegeben wurden.