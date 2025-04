Quedlinburg/MZ. - Nach Langenstein-Zwieberge zu kommen, an den Tagen der Begegnung zur Erinnerung an die Befreiung des Konzentrationslagers teilzunehmen, andere Angehörige ehemaliger Häftlinge zu treffen, das ist wichtig für sie, sagt Marie-France Dargent. Ihr Vater, Jean-Michel Cauchy, war in der Résistance, bis seine Gruppe und er im Juli 1943 verhaftet wurden. Zunächst in französischen Gefängnissen, wurde er Anfang 1994 ins Konzentrationslager Buchenwald verschleppt und dann nach Langenstein-Zwieberge, berichtet sie.

