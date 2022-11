Westerhausen: Warum die Kicker zuletzt gebowlt haben.

Westerhausen/MZ - Nein, an Fußball sei wirklich nicht zu denken gewesen. Auch nicht auf dem Kunstrasenplatz in Blankenburg. „Wir haben Fotos bekommen, da konnte man sehen, dass es nicht geht“, so Westerhausens Trainer Marco Wagner. Zumindest für den Abend war vorgesorgt beim Oberligisten. „Wir waren in Quedlinburg bowlen und anschließend beim Griechen essen.“

