Westerhausen: Erster Sieg für Aufsteiger in der Oberliga

Westerhausen/MZ - Plötzlich ging es Schlag auf Schlag am Sonntag. Nachspielzeit der ersten Hälfte: 2:0 durch Niclas Buschke. 47. Minute 3:0, Torschütze Florian Köhler. Am Ende stand mit dem 4:0 über Wacker Nordhausen der erste Sieg des SV Westerhausen in der Oberliga Süd. Lucian Victor de Souza Bonfim hatte Westerhausen in Führung gebracht (10.). Den letzten Treffer des Spiels besorgte Tim Kolzenburg (62.). Mit dem ersten Sieg rückte der Aufsteiger an die Nichtabstiegsplätze heran, auf denen Wernigerode, Nordhausen, Plauen, Ludwigsfelde und Krieschow ebenfalls über drei Punkte verfügen. Am kommenden Samstag gastiert der SV 1890 Westerhausen in Rudolstadt.