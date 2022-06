Werbetafel-Tausch an der A36 bei Quedlinburg

Quedlinburg/MZ - Im August 2020 ist es enthüllt worden: die große Tafel in den Stadtmarketingfarben Gelb und Blau, mit der direkt an der Autobahn 36 im Bereich der Abfahrt Quedlinburg-Ost für Gewerbeflächen in der Welterbestadt geworben wurde. Lange war zuvor darüber diskutiert worden, das vorherige, in die Jahre gekommene und wenig ansehnliche Schild durch ein neues zu ersetzen. Was schließlich unterstützt durch Ulrich Hering - seine Firma Hering Gravuren und Werbetechnik hatte die Tafel angefertigt - und Kerstin Zentner von „design office“ - die Agentur hatte für das Design verantwortlich gezeichnet - gelungen war. Doch seit einiger Zeit ist dieses Schild verschwunden; es ist ersetzt worden durch ein anderes, in dem für zu mietende Logistikflächen geworben wird. Der Tausch hat einen guten Grund, wie Henning Rode, Wirtschaftsförderer bei der Stadt Quedlinburg, auf Anfrage der MZ erklärt. Das Unternehmen - eine Gesellschaft mit Sitz in Hamburg und einem Standort unter anderem bei Leipzig - habe sich eine noch freie Fläche von knapp zehn Hektar Größe im Gewerbegebiet Magdeburger Straße reserviert für den möglichen Bau eines Logistikzentrums. Sie prüfe aktuell, ob sich Flächen, die damit entstehen würden, vermieten ließen. Potenzielle Interessenten sollten unter anderem über ein Werbeschild direkt vor Ort angesprochen werden. Da habe es nahe gelegen, die Anlagen, die für das Anbringen der Werbetafel der Stadt schon vorhanden waren, befristet zur Verfügung zu stellen, erklärt der Wirtschaftsförderer.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<