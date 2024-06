Was beim Sommerfest vom Harz-Hospiz in Quedlinburg geboten wurde und wer 1.000 Euro vorbeigebracht hat.

Quedlinburg/MZ. - Ein bisschen Fußballfieber hat es beim Sommerfest im Harz-Hospiz in Quedlinburg gegeben: Die Hüpfburg für die Kleinen war einem Fußball nachempfunden, und zwei Dutzend „Trillerpfeifen“ traten auf. So nennt sich der Kinderchor der Quedlinburger Marktgrundschule, der den Bewohnern und Besuchern ein Ständchen brachte.

Kräftige Klänge und den zu einem Sommerfest passenden Rhythmus lieferte die Schalmeienkapelle Ditfurt. Live-Musik gab es zudem von Martin Kroner. Lob und Applaus bekamen alle Musiker am Sonnabend.

Das Fest war bewusst für nur vier Stunden angesetzt, damit die Bewohner des Hospiz’ nachmittags wieder Ruhe bekamen. Bis dahin mischten sich aber einige unter die Feiernden – ob im Rollstuhl oder gar im Pflegebett unter einem Sonnenschirm. Alle genossen das Treiben auf dem Hof.

„Trillerpfeifen“ nennt sich der Kinderchor der Quedlinburger Marktgrundschule. (Foto: M. Schubert )

Dort hatte der Hospizverein „Geborgenheit“ unter anderem einen Tombola-Stand aufgebaut; 200 Preise gab es zu gewinnen. „Viele Firmen aus Quedlinburg und Ditfurt unterstützen“, erklärt Vorsitzende Bea Tomczak. Sie bedankt sich bei ihnen und privaten Spendern. Mitglieder des Vereins sowie Hospiz-Mitarbeiterinnen – selbst die, die eigentlich frei hatten – packten beim Fest mit an. Angeboten wurden Kaffee und Kuchen, Leckeres vom Grill, auch Sekt. Das Kinderschminken wurde ebenfalls gut angenommen.

Am Vortag hatte das Harz-Hospiz am Ditfurter Weg in Quedlinburg einen anderen Besuch: Organisatoren von „Benefizbeatz“ überbrachten 1.000 Euro. Die Spendensumme ist bei der Veranstaltung vor zwei Wochen zusammengekommen: Am Hirschteil in Ballenstedt gab es zunächst ein Familienfest, das später zu einer Technoparty bis weit in die Nacht wurde; mehrere DJs machten Musik. Bea Tomczak ist begeistert, dass junge Menschen eine solche Benefiz-Aktion für das Hospiz auf die Beine gestellt haben. Es soll eine zweite Auflage folgen.