Uta Siebrecht, Kerstin Krykalla und Frank Ruch ( v. l.) befüllen die Schatulle, die in der Bodenplatte für Quedlinburgs Gartenhaus versenkt wird.

Quedlinburg/MZ. - Ein kurzer historischer Abriss zum historischen Gartenhaus, Dokumente, die die Grundlage für seine Rekonstruktion bilden, eine aktuelle MZ, Geldmünzen, ein Stick mit Filmen - das und einiges mehr steckt nun in einer kupfernen Kartusche in der Bodenplatte des Neubaus, der jetzt auf dem Stiftsberg in Quedlinburg wächst: Das historische Gartenhaus, das hier über Jahrhunderte seinen Platz hatte, entsteht nun wieder.