Quedlinburg/MZ. - Ein kurzer historischer Abriss zum Gartenhaus, Dokumente, die die Grundlage für seine Rekonstruktion bilden, eine aktuelle MZ, Geldmünzen, ein Stick mit Filmen - das und einiges mehr steckt nun in einer kupfernen Kartusche in der Bodenplatte des Neubaus, der jetzt auf dem Stiftsberg in Quedlinburg wächst: Das historische Gartenhaus, das hier über Jahrhunderte seinen Platz hatte, entsteht nun wieder. Zur offiziellen Grundsteinlegung am Mittwochmittag, 20. November, haben Uta Siebrecht, Leiterin der Städtischen Museen und Archive, Kerstin Krykalla, Leiterin des Sachgebiets Stiftsberg bei der Bauverwaltung der Stadt, und Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) die Zeitkapsel gefüllt, die dann in der schon betonierten Platte versenkt wurde.

