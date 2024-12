Harzgerode/MZ. - Die Harzgeröder Adventswege stehen bevor. Traditionell am zweiten Adventswochenende, in diesem Jahr am Samstag, 7., und Sonntag, 8. Dezember, findet der Weihnachtsmarkt statt. Es ist kein zentraler, kompakter, wie es ihn anderswo zumeist gibt. Der Besucher muss ihn sich erlaufen – Adventswege eben. Und sie finden jetzt zum nunmehr 18. Mal statt. „Wir sind da der Gegenentwurf zu den Orten, wo sich alle über den Markt schieben“, sagt Uwe Schmidt von der Stadt- und Selketalinformation. Außerdem haben auch wieder einige Einrichtungen und Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Sie bieten verschiedene Aktionen wie das Elektrohaus Schlink. Dort können die Kunden beispielsweise „Prozente erfühlen“ und eine Waschmaschine gewinnen. Aber nicht nur die Adventswege machen den Advent in der Einheitsgemeinde Stadt Harzgerode aus. „Dazu kommen ja in der Vorweihnachtszeit auch noch die Veranstaltungen in den ganzen Ortsteilen. Da macht sich jeder auf, den Leuten was zu bieten. Es geht ganz einfach um Gemeinschaft“, so Schmidt. Wo was los ist:

