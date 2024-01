Bis zum Frühjahr werden die Ausstellungsräume im Museum Lyonel Feininger in Quedlinburg erneuert. Das Haus bleibt deswegen für mehrere Monate geschlossen - aber nicht ganz: Zu drei besonderen Veranstaltungen sind Besucher herzlich eingeladen.

Werke von T. Lux Feininger werden im Herbst in Quedlinburg zu sehen sein. Hier die 1930 entstandene „Einfahrt nach Havanna".

Quedlinburg/MZ. - „Wegen Umbau geschlossen“, steht an der Eingangstür des Lyonel-Feininger-Museums in Quedlinburg. Dahinter: leere Räume, kahle Wände. Sichtbare Kabel an der Decke etwa im Verwaltungsbereich lassen erkennen, dass auch hier technisch einiges erneuert wird. Bis zum Frühjahr muss das Museum geschlossen bleiben.