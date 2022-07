Was die Ditfurterin Nadine Sprenger-Henschel in der Quedlinburger Weyhestraße plant.

In der Weyhestraße in Quedlinburg entsteht eine Tagesresidenz für Senioren. Warum für eine Altenpflegerin damit ein Traum in Erfüllung geht.

Quedlinburg/Ditfurt/MZ - In den großzügigen Aufenthaltsraum mit den großen Fensterfronten fällt die Julisonne laubschattig herein. Nadine Sprenger-Henschel stellt sich bereits vor, wie die Senioren hier sitzen und gemeinsam kochen oder Mensch-ärgere-dich-nicht spielen. Noch steht die examinierte Krankenschwester, die in Ditfurt einen ambulanten Pflegedienst betreibt, in einem Rohbau. Doch zukünftig möchte sie in dem Gebäude in der Weyhestraße 4 in Quedlinburg eine Tagespflege betreiben. „Es war schon lange ein Traum von mir, neben dem ambulanten Pflegedienst noch eine Tagespflege zu errichten“, sagt Sprenger-Henschel.