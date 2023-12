Neubau, Sanierung und eine zusätzliche Nutzung: Was mit dem bisherigen Gerätehaus der Ortswehr Westerhausen passieren soll und wie der Zeitplan ist.

Was aus dem Feuerwehrgerätehaus Westerhausen werden soll

Spatenstich in Thales Ortsteil

Westerhausen/MZ. - Doppelt ist der passende Begriff. Mittwoch war – so formulierte es Bürgermeister Maik Zedschack (CDU) – „ein doppelt guter Tag für die Feuerwehr Westerhausen, ein doppelt guter Tag für den Ortsteil, ein doppelt guter Tag für die gesamte Stadt Thale.“ Es stand ein Doppel-Spatenstich an: auf dem Sportplatz, wo ein Kinderspielplatz erreichtet wird und am Feuerwehrgerätehaus. Dieses wird aufwendig umgebaut und bekommt zudem einen Neubau. Und weil das künftige Haus sowohl von den Kameraden als auch für den ganzen Ort verwendet werden soll, gibt es hier eine Doppel-Nutzung.