Die Stadt Thale und ihre Ortsteile stellen ihre „Spielplatzoffensive 2024" vor. In welchen Orten neue Geräte angeschafft oder gar ganze Kinderspielanlagen gebaut werden sollen.

80.000 Euro für Spielplätze – in welchen Orten der Stadt Thale investiert wird

Familienleben in Sachsen-Anhalt

Altenbrak soll einen Ersatz für diese, nur auf den ersten Blick noch gut aussehende Kletterburg in der Bodewiese bekommen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Thale/MZ. - „Spielplatzoffensive 2024“. Nein, es sei kein inhaltsloser Marketingbegriff. „Konkret steckt dahinter, dass wir zahlreiche Spielplätze in den Ortsteilen und der Kernstadt zusammen mit Partnern sanieren und weiter ausbauen“, sagt Bürgermeister Maik Zedschack (CDU). Insgesamt etwa 80.000 Euro würden in diesem und nächsten Jahr investiert, rund 27.000 Euro davon steuert der Landkreis Harz bei – über sein Spielplatz-Förderprogramm für kleinere Ortsteile. Damit werden Kinderspielanlagen in Gemeinden beziehungsweise Ortsteilen mit weniger als 2.500 Einwohnern unterstützt.