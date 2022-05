Was Amazonien und den Ökogarten Quedlinburg bald verbindet

Quedlinburg/MZ - Natur und Umwelt stehen auch bei den Ferienangeboten des Ökogartens Quedlinburg im Mittelpunkt. In den kommenden Winterferien wird es dabei auch um „schwarzes Gold“ gehen: In einem Workshop wird ein Mikrovergaser aus Blechbüchsen und Fahrradspeichen gebaut, mit dem es sich im Freien richtig kochen - und zugleich Holzkohle herstellen lässt. Und mit der lässt sich dann für „Wundererde“ für ein Blumentöpfchen machen. Damit greift der Ökogarten das Thema Terra preta - portugiesisch für schwarze Erde - auf und holt damit auch ein bisschen Amazonien an die Bode. Denn dort, im Amazonasbecken, ist solcher fruchtbarer Boden zu finden. Die Anregung, sich mit Terra preta zu befassen, kam von Karen Blath und Tina Junge, zwei jungen Mitgliedern im Förderverein Natur- und Umweltzentrum, dem Träger des Ökogartens, erklärt Ökogarten-Leiterin Brita Appelt.

Schwarzerde mit Hilfe ganz einfacher Mittel

Über Freunde sei sie auf das Thema aufmerksam geworden, habe es sich nach und nach erschlossen und im Frühjahr vergangenen Jahres selbst ausprobiert, berichtet Karen Blath: Im Hühnerstall auf dem Grundstück der Eltern wurde ein Loch gegraben, Stöcker zu Holzkohle verkohlt, diese dann gestampft, mit Gesteinsmehl, das Mineralien und Spurenelemente enthält, angereichert. „Die Holzkohle ist leer wie ein Schwamm“, beschreibt Tina Junge. Sie könne Nitrate, Phosphate und mehr etwa aus Gülle oder Mist aufnehmen.

Die so „aufgeladene“ Holzkohlemischung wurde dann mit Erde aus dem Garten vermischt. „Wir waren überrascht, dass sich Schwarzerde mit ganz wenigen Mitteln so einfach hinbekommen lässt“, sagt Karen Blath. Mit der Schwarzerde werde die Humusschicht, die fruchtbare Bodenschicht, neu aufgebaut, ließen sich aus nicht so nährstoffreichen Böden sehr fruchtbare machen. Zudem, ergänzt Tina Junge, speichere die Pflanzenkohle auch Wasser, Böden trockneten so nicht so schnell aus. „Und wenn der Boden gut ist, wachsen Gemüse und alles andere von allein“, so Karen Blath. Terra preta, fügt sie hinzu, „ermöglicht einen vielfältigeren Garten. Auf kleiner Fläche mit fruchtbarem Boden lässt sich viel mehr anbauen als auf einer großen, weniger nährstoffreichen mit Monokulturen.“

„Wir werden auch Vergleichsflächen im Ökogarten anlegen.“ Brita Appelt, Leiterin des Ökogartens

Die Idee von Terra preta wollten sie nun in größere Gruppen tragen, sagen die beiden Frauen, die mit ihren Kindern selbst schon oft zu Gast im Ökogarten waren, ehe sie nun Mitglieder im Förderverein wurden. Kreisläufe zu nutzen, um vor Ort gute Bedingungen für Pflanzen zu schaffen, dabei haben die beiden Frauen auch die Rohstoffe im Blick, die wegen nicht vorhandener Biotonnen im Restmüll landen. Mit einem Bokashi, einem Eimer mit Ablaufhahn, könnten auch diese Rohstoffe dem Naturkreislauf zurückgegeben werden, erklärten sie: Während im Eimer dank Mikroorganismen eine Minikompostieranlage arbeitet, kann der austretende Saft beispielsweise für das Düngen von Zierpflanzen genutzt werden. „Man sieht den Unterschied“, sagt Tina Junge. „Das ist ganz faszinierend.“

„Ich finde das sehr interessant. Das ist noch einmal ein neuer Ansatz“, erklärt Brita Appelt. So wird der Ökogarten dieses Thema jetzt aufgreifen: Finanziell unterstützt durch die Wohnungswirtschaftsgesellschaft Quedlinburg konnten Bokashi-Eimer, ein größerer Vergaser, mit dem gegrillt und Holzkohle selbst hergestellt werden kann, sowie Projektmaterial gekauft werden. „Wir wollen dann mit den Kindern damit arbeiten“, so die Ökogarten-Leiterin weiter.

Weitere Projektangebote sollen folgen

Der Start solle der Workshop in den Winterferien sein, dem weitere Projektangebote folgen sollen. „Wir werden auch Vergleichsflächen im Ökogarten anlegen“, und über den Regionalverband der Kleingärtner solle dann das Thema noch mehr in die Breite getragen werden, erläutert Brita Appelt.

Das passe auch super in das Jahresthema des Ökogartens „Feuer, Wasser, Erde, Luft“. Und vor dem Hintergrund des Klimawandels seien das Nutzen von Kreisläufen oder das Fördern von Humusaufbau im Boden ein Schritt in die richtige Richtung, so die Leiterin weiter, die deshalb auch hofft, dass zu dem Workshop-Projekt nicht nur die bis 12-Jährigen kommen, wie im Ferienkalender ausgeschrieben, „sondern alle, auch die 17-, 18 oder 19-Jährigen“.

Der Workshop Mikrovergaser startet am Donnerstag, 17. Februar, von 10 bis 13 Uhr im Ökogarten. Für die Teilnahme, die 2,50 Euro einschließlich Imbiss und Tee kostet, muss man sich bis 15. Februar anmelden.

Anmeldung im Ökogarten, Wipertistraße 5, Telefon 03946/70 75 10 oder 0176/30177772 oder auch per E-Mail an: [email protected]