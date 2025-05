Dessau-Roßlau/MZ. - Im Rahmen einer jeden Stadtratssitzung gibt es den Tagesordnungspunkt „Einwohnerfragestunde“. Diese Gelegenheit hat ein beherzter Dessau-Roßlauer am vergangenen Mittwoch ergriffen und gefragt: „Wo sind die Geländer am Theater?“ Ob denn das Geld fehle oder was sonst Grund für deren andauernde Abwesenheit sei. Denn die Auf- und Abstiegshilfen an den Treppen, so der Fragesteller, sollten bereits im Jahr 2024 bereitgestellt werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.