Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Westerhausen/MZ - Keine Trendumkehr in Westerhausen. Am Dienstag verlor die Mannschaft von Thomas Vollmann gegen den Haldensleber SC mit 0:3. Nach der vierten Niederlage in Folge rutschten die Männer vom Wolfsberg auf Platz elf der Verbandsliga ab. Dabei stand die Mannschaft am neunten Spieltag noch auf Rang zwei. Seitdem geht es aber bergab.