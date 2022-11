Warum sich Weddersleben trotzdem „Teufeslmauerdorf“nennen darf

Am Ortsausgang nach Warnstedt steht noch ein Schild mit der Aufschrift „Teufelsmauerdorf“. Die anderen wurden beim Unwetter zerstört.

Weddersleben/MZ - Es ist bitter: Der Wunsch der Wedderslebener, auf ihren Ortseingangsschildern den Namenszusatz „Teufelsmauerdorf“ zu ergänzen, scheint in weite Ferne zu rücken. Denn in einem Schreiben von der Kommunalaufsicht legt der Landkreis Harz der Stadt Thale nahe, ihren Antrag auf den Namenszusatz zurückzuziehen. Was war passiert?