Fundstück im Harz Warum der Kopf Jesu in den Ofen musste – Fachleute aus Quedlinburg restaurieren Kirchenfenster

Die Fachleute der Glaswerkstätten Frank Schneemelcher in Quedlinburg restaurieren das Jahrzehnte lang verschollene Herz-Jesu-Fenster aus Thale. Was die Arbeit so aufwendig macht.