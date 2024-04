Die katholische Herz-Jesu-Kirche in Thale hat ihr Herz-Jesu-Fenster wieder. Vermutlich hatte es ein Vikar vor 60 Jahren versteckt. Wo es war und was mit ihm geschehen soll.

Thale/MZ. - Rund ein halbes Jahrhundert schlummerte es versteckt hinter einem großen Schrank auf dem Dachboden des Pfarrhauses: das Herz-Jesu-Fenster der katholische Herz-Jesu-Kirche in Thale. Gemeindemitglied Wilhelm Nowak und Mitstreiter haben es beim Entrümpeln vor knapp zehn Jahren gefunden – es aber zunächst nicht als das ursprüngliche Motivfenster mit dem Symbol des Kirchenpatronats erkannt. Nowak: „Es hat ein bisschen gedauert, bis es Klick gemacht hat.“

Die Erkenntnis über die Bedeutung des Fundes kam erst vor drei, vier Jahren bei einer Predigt, die das Patronat als Thema hatte. Hatten sie nicht vor wenigen Jahren ein kreisrundes Objekt, das in vergilbtes Papier eingeschlagen war, im Pfarrhaus gefunden und es dann auf den Läuteboden des Gotteshauses gebracht? Könnte es das Fenster mit dem Durchmesser von einem Meter sein, das ursprünglich in der Wand des Kirchenfoyers eingebaut war? „Wir haben nachgemessen: Es passt. Und es ein bisschen sauber gemacht“ – ja, es ist die Buntglasscheibe.

Das bisherige Fenster im Eingangsbereich des Gotteshauses befindet sich dort seit den 1960er Jahren. Es zeigt die Auferstehung Jesu und wurde Ende der 1950er Jahre gefertigt nach einem Entwurf von „PG“. Wessen Initialen, die sich auf dem Glas befinden, das sind, ist unklar. Bekannt ist, dass eine Mitarbeiterin der Werbeabteilung des Eisenhüttenwerks (EHW) Thale es gestaltet hat.

Wilhelm Nowak vor dem Auferstehungsfenster. (Foto: Sonnemann)

Die Aufträge für den Entwurf und die Fertigung in Quedlinburg kamen vom damaligen Vikar Hubertus Knobloch; Pfarrer Jütte wollte das neue Motivfenster allerdings nicht einbauen lassen. Der Pfarrer hatte Verwandte in Paderborn – zum dortigen Bistum gehörte Thale damals – und besuchte sie im Urlaub, was zu der Zeit noch möglich war. Dann hatte sein Stellvertreter, der Vikar, das Sagen. Knobloch ließ das Auferstehungsfenster einbauen, und vermutlich war er es, der das Herz-Jesu-Fenster hinter den Schrank stellte. „Pfarrer Jütte fand das neue Fenster nach seiner Rückkehr dann aber gut“, berichtet Nowak weiter.

Ob der Geistliche nach dem Original gefragt oder es gesucht hat, ist nicht bekannt. Er war vermutlich froh, dass das neue Motivfenster mehr Licht in den vorderen Bereich der Herz-Jesu-Kirche ließ – denn unter ihm stand früher der Taufstein.

Aktuell befindet sich das Herz-Jesu-Fenster, das aus der Zeit des Kirchenbaus vor mehr als 110 Jahren stammt, in Quedlinburg: In den Glaswerkstätten Schneemelcher wurde es bereits aufgearbeitet, bekommt jetzt noch einen Rahmen. Im ursprünglichen Rahmen in der Kirchenwand befindet sich das Auferstehungsfenster. Das soll auch so bleiben.

Sein Vorgänger bekommt nämlich einen Platz im Inneren des Kirchenbaus: hinter der Glaswand, die das Foyer abtrennt. So kann das Herz-Jesu-Fenster besichtigt werden, ist aber geschützt. Das Auferstehungsfenster in der Wand war erst vor drei Jahren durch Vandalismus beschädigt worden.

Fürs Aufarbeiten und Aufstellen am neuen Standort ist seit 2022 gesammelt worden: Mehr als 2.300 Euro sind zusammengekommen, viele Privatleute haben gespendet oder bei Feiern gesammelt.

Über das Ergebnis können sie sich beim Patronatsfest überzeugen. Dieses findet am 7. Juni statt und beginnt um 17 Uhr mit einer Messe.