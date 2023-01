Wohnen an der Windmühle Investor hat mit Erschließung des Baugebiets Mühlenweg in Warnstedt begonnen

In Warnstedt, einem Ortsteil der Stadt Thale, haben die Erschließungsarbeiten am Baugebiet Mühlenweg begonnen. Bauamtsleiter Stefan Oberacker erklärt, was hier entstehen soll.