Wann ist der Radweg R1 in Falkenstein fertig?

Die Freigabe und Fertigstellung von Abschnitten am R 1 verzögert sich: Muss die Stadt neue Flächen suchen? Wann kommen die Schilder? Und welche Lösung gibt es bei der steilen Auffahrt bei Meisdorf?

In Meisdorf mündet der R 1 aus Richtung Opperode in einem starken Gefälle auf eine Straße. Radfahrer sollen dort deswegen besser geschützt werden.

Reinstedt/Meisdorf/MZ - Der Ausbau und die Fertigstellung des Radweges R1 in Falkenstein gehen nicht ganz so flott voran wie geplant. Lieferschwierigkeiten und überraschend neue Erkenntnisse bremsen das Vorhaben an zwei Abschnitten.