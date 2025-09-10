Wandern im Harz Ärger auf beliebter Route zwischen Harz und Mansfelder Land
Ein Feldweg im Falkensteiner Ortsteil Pansfelde wird als Rad- und Wanderweg genutzt, ist aber stellenweise so schlecht, dass er kaum nutzbar ist. Jäger und Landwirte im Vorharz wollen das jetzt ändern.
Aktualisiert: 12.09.2025, 08:14
Pansfelde/MZ. - Auf freiem Feld steht in Pansfelde die Wanderstation „Baldriansköppe" mit Stempel Nummer 17 des Vorharzer Dreiländereckpfads. Lässt man die Stempelstelle hinter sich und geht geradeaus, gelangt man nach Stangerode im Mansfelder Land.