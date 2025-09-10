weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Maroder Wanderweg im Vorharz: Bürgerinitiative kämpft um Sanierung

Wandern im Harz Ärger auf beliebter Route zwischen Harz und Mansfelder Land

Ein Feldweg im Falkensteiner Ortsteil Pansfelde wird als Rad- und Wanderweg genutzt, ist aber stellenweise so schlecht, dass er kaum nutzbar ist. Jäger und Landwirte im Vorharz wollen das jetzt ändern.

Von Rita Kunze Aktualisiert: 12.09.2025, 08:14
Von Pansfelde führt ein Feldweg durch den Vorharz nach Stangerode. Er wird land- und forstwirtschaftlich ebenso genutzt wie von Radfahrern und Wanderern. Wenn es regnet, sammelt sich in großen Senken das Wasser und macht den Weg stellenweise kaum passierbar.
Pansfelde/MZ. - Auf freiem Feld steht in Pansfelde die Wanderstation „Baldriansköppe" mit Stempel Nummer 17 des Vorharzer Dreiländereckpfads. Lässt man die Stempelstelle hinter sich und geht geradeaus, gelangt man nach Stangerode im Mansfelder Land.