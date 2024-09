Der am Freitagnachmittag ausgebrochene Brand am Königsberg unterhalb des Brockens hat sich über Nacht weiter ausgebreitet. Aus der Luft und am Boden probieren Einsatzkräfte, das Feuer einzudämmen. So ist die aktuelle Lage.

Waldbrand am Brocken

Dr Brocken brennt: Mit einbrechender Dunkelheit zeigte sich am Freitagabend das Ausmaß des Feuers.

Schierke/MZ. - Das Feuer unterhalb des Brockens hat sich weiter ausgebreitet. Nach wie vor ist der Brand im Gebiet des Nationalparks Harz nicht unter Kontrolle. Nach einem Stopp in der Nacht werden die Flammen seit Samstagmorgen wieder aus der Luft bekämpft.

Derzeit sind zwei Flugzeuge sowie vier Hubschrauber im Einsatz. Im Laufe des Tages sollen es bis zu vier Flugzeuge sowie sechs Hubschrauber werden. Am Boden versuchen 150 Einsatzkräfte, den Brand zu begrenzen.

Waldbrand am Brocken im Harz: Winde erschweren Einsatz

Den Einsatz erschweren am Samstag aufkommende Winde von 25 bis zu 50 Kilometer pro Stunde. Sie fache das Feuer weiter an. „Derzeit könnte nur Regen helfen“, sagte der Harzer Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse der MZ. Niederschläge werden frühestens für Sonntagabend erwartet. Lohse geht von einer mehrtägigen Brandbekämpfung aus.

Kampf gegen den Waldbrand: Ein Hubschrauber mit Löschwasser auf dem Weg zur Brandstelle nahe des Brocken im Harz. (Foto: Landkreis Harz)

Das Feuer war am frühen Freitagnachmittag am Königsberg ausgebrochen - genau dort, wo vor fast exakt zwei Jahren schon einmal ein Großbrand die Einsatzkräfte und Bewohner über Tage in Atem hielt. „Die Lage ist mindestens genauso schlimm wie damals, wahrscheinlich noch etwas schlimmer“, sagte Lohse. Dieses Mal seien die Einsatzkräfte jedoch besser vorbereitet.

Großer Waldbrand im Harz am Königsberg: Acht Brände zu einem vereint

Die Feuerwehr identifizierte acht Brandherde, wobei aktuell nicht von einer Brandstiftung ausgegangen wird. Viel mehr seien aufgrund des am Freitag starken Windes Funken von einem Glutnest in andere Bereiche getragen worden, wo sie neue Brände auslösten.

Wie der Landkreis Harz meldete, haben sich die einzelnen Flammenherde mittlerweile zu einem Feuer vereinigt. Die Brandzone hat laut Feuerwehr eine Länge von 1.000 Metern.

Hunderte Einsatzkräfte kämpfen gegen den Waldbrand am Brocken im Harz. Planung des Einsatzes in der Zentral in Schierke. (Foto: Matthias Bein/dpa)

Für die Betankung der Flugzeuge und Hubschrauber wurden mehrere Plätze eingerichtet. Um das Gebiet zugänglicher zu machen, hat das Technische Hilfswerk Wege befestigt und eine Behelfsbrücke errichtet.

Mitarbeiter des Nationalparks Harz sowie der Feuerwehr und des THW schlagen weitere Schutzstreifen in das Gelände, damit sich die Flammen nicht weiter ausbreiten können. Auch wurden und werden Sprinkleranlagen installiert und Wege angelegt, um die Bekämpfung am Boden zu vereinfachen.

Waldbrand am Freitag: 500 Besucher vom Brocken evakuiert

Der Brocken ist weiterhin weiträumig für Zivilisten gesperrt. Auch der Luftraum wurde gesperrt. Am Freitag mussten 500 Besucher mit Bussen vom höchsten Berg Sachsen-Anhalts evakuiert werden. Für die Menschen in Schierke besteht keine Gefahr. Beim Brockenlauf am Samstag wurden die Strecken geändert.