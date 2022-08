Von Stiege, Alexisbad und Meisdorf nach Quedlinburg: „Ein sehr schöner Trail“

165 Frauen und Männer gehen bei der Veranstaltung an den Start, die vom Verein Selketal-Stieg-Lauf organisiert wird. Was Teilnehmer sagen.

Punkt 10 Uhr starten in Alexisbad die Marathon-Läufer auf die 45,2 Kilometer lange Strecke bis nach Quedlinburg.

Alexisbad/Quedlinburg/MZ - „Die Strecke ist markiert mit einem lindgrünen Pfeil. Sie führt zunächst Selke-aufwärts, und dann geht es nach oben“, gibt Horst Schöne am Sonnabendmorgen den Sportlern noch mit auf den Weg. Wie schon immer seit der Premiere 2007, als er diese Aufgabe als damals gerade gewählter Bürgermeister übernahm, lässt es sich der langjährige Vorsitzende des Harzklub-Zweigvereins Harzgerode auch in diesem Jahr nicht nehmen, bei der inzwischen 15. Auflage des Ottonenlaufes für die Teilnehmer das Startsignal zu geben, die in Alexisbad auf die 45,2 Kilometer lange Marathonlauf-Strecke gehen. Punkt 10 Uhr geht es los.