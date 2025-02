Lärm „wie ein Flugzeug“ Verkehrslärm mitten in Quedlinburg: Werden Lkw doch ausgesperrt?

Nach der Kritik eines Anwohners an stark gewachsenem Lkw-Verkehr auf Straße mitten in Quedlinburg und einer fehlenden Reaktion darauf, ist die Diskussion neu entfacht. Was jetzt bei der Stadt überlegt wird.