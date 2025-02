Harz-Stadt hat Parkplatzproblem Verkehr in Ballenstedter Apfelallee: Sind weniger Stellflächen die Lösung?

Parkende Autos und keine Möglichkeit auszuweichen: Wenn sich Fahrzeuge in der Apfelallee in Ballenstedt entgegenkommen, wird es richtig eng. Wie will die Stadt das Problem lösen?