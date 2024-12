Verkehr im Harz Monatelange Sperrungen: Katastrophalen Kreuzungen in Halberstadt werden saniert

Wer die B81 durch Halberstadt fährt, muss an manchen Kreuzungen extrem aufpassen - der Straßenzustand ist so schlecht, dass so mancher waghalsige Ausweichmanöver fährt. Das soll sich ändern. Was mit Vollsperrungen verbunden sein wird.