Mehr als 400 Beschäftigte arbeiten bei der Schunk Sintermetalltechnik GmbH in Thale. Die Konzernleitung in Hessen überlegt seit einem Vierteljahr, eine ganze Sparte zu verkaufen oder sie umzugestalten. Wie der Stand der Dinge bei dem Automobilzulieferer ist.

Verkauf oder Umstrukturierung: Wie es um Schunk in Thale steht

Die Schunk-Sintermetalltechnik GmbH in Thale stellt Sintermetallformteile vor allem für Fahrzeugmotoren her.

Thale/MZ. - Vor nicht allzu langer Zeit war nicht abzusehen, „dass auf einmal ein Verkauf im Raum steht“, sagt Janek Tomaschefski. Das sei heikel für die mehr als 400 Kollegen bei der Schunk Sintermetalltechnik GmbH in Thale, einem Automobilzulieferer. Vor etwa einem Vierteljahr wurde bekannt, dass die Führung der Schunk-Gruppe mit Sitz in Hessen prüft, den Pulvermetallurgie-Geschäftsbereich zu verkaufen. „Die Stimmung ist“, so der Geschäftsführer der IG Metall Halberstadt weiter, „natürlich angespannt“ – nach wie vor.