Harzgerode/MZ/tho. - Das Interesse an einem Glasfaseranschluss hält sich in den Harzgeröder Ortsteilen, in denen die Deutsche Telekom demnächst mit dem Breitbandausbau startet, noch in Grenzen. Im Herbst hatte das Telekommunikationsunternehmen alle angeschrieben, die einen kostenfreien Hausanschluss bekommen könnten. Voraussetzung dafür: ein Auftrag. „Aktuell hat sich aber erst die Hälfte gemeldet“, sagt Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise (CDU). Woran das liegt? Denkbar ist Verunsicherung.