Unterwegs mit der mobilen Streckenkontrolle im Harz

Denkst du an den toten Fuchs?“ Als ihm das der Kollege sagt, ist Domenic Lange schon auf dem Sprung. Der 23-Jährige ist Mitarbeiter der Straßenmeister in Gernrode, zuständig für die Streckenkontrolle, und er muss noch seine rollende Werkstatt startklar machen und den Anhänger ankuppeln, bevor es losgeht. An Bord hat er alles, was er in den nächsten Stunden gebrauchen könnte und – um es vorwegzunehmen – brauchen wird: unter anderem Besen und Schippe, Freischneider, Ketten- und Teleskopsäge, alle möglichen anderen Werkzeuge, ein Kaltmischgut, um Schlaglöcher zu stopfen, und die gängigsten Verkehrsschilder, etwa Vorfahrts- und Hauptstraßenschilder und das Zeichen 222, das blaue mit dem weißen Pfeil, das vorschreibt, dass man an einem Hindernis vorbeifahren muss. Lange holt noch ein paar Baubaken aus dem Lager. „Das Auto sollte voll bestückt sein“, das erspare unnötige Wege, erklärt er, und dass „man Leitpfosten immer dabei haben muss“. Streckenkontrolle heißt nicht nur gucken, sondern machen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.