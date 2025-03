Wenn der Quedlinburger Carneval Verein zum Festumzug einlädt, wird auch in diesem Jahr seine Rolandsgarde dabei sein.

Quedlinburg/MZ. - Nicht nur in Köln, Düsseldorf oder Mainz lassen es die Karnevalisten in der fünften Jahreszeit ordentlich krachen: Auch im Harz gibt es Faschingsumzüge, und zu einem solchen lädt der Quedlinburger Carneval Verein jetzt an.