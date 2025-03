Übernachten im Harz: In Ballenstedt steht eins der schönsten Ferienhäuser Deutschlands

Lutz und Anja Bartels stehen vor ihrem Ferienhaus "Gänsetrappe" in Ballenstedt. Das denkmalgeschützte Bauernhaus aus dem Jahr 1687 haben sie liebevoll erhalten.

Ballenstedt/MZ. - Am Ende einer Sackgasse in Ballenstedt steht ein besonderes Haus. Anja und Lutz Bartels haben es „Gänsetrappe“ getauft, weil der Name zu seiner Geschichte passt. Als es gebaut wurde, hat man vermutlich ein paar Meter weiter Gänse aus der Stadt auf die Weide getrieben.