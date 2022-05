Sicherer Zugang: Quedlinburger Grundschule per Tunnel erreichbar

Wie es nach Sperrung des Hauptzugangs zu der Einrichtung in der Weberstraße weitergeht und welche Lösung es für eine schnelle Erreichbarkeit geben soll.

Der Zugang zum Gelände der Neustädter Grundschule in Quedlinburg ist derzeit nur durch eine kleine Tür in der Stobenstraße möglich.

Quedlinburg/MZ - Aktuell ist sie nur über die Stobenstraße durch eine schmale Tür zu erreichen: die Neustädter Grundschule an der Weberstraße in Quedlinburg. Die Stadtverwaltung ist nun dabei, einen Weg zu finden, den Hauptzugang durch den Tordurchgang eines Hauses direkt an der Weberstraße wieder sicher passierbar zu machen. Zugleich soll es eine Notzufahrt geben.