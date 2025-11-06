Weihnachten in Falkenstein Traditioneller Umzug in Meisdorf: Wer spendet, bekommt Glühwein
In der Stadt Falkenstein/Harz wird die Weihnachtszeit eingeläutet. Vereine sammeln für den Weihnachtsmarkt, und Post an den Weihnachtsmann wird in Meisdorf und Reinstedt in eigens eingerichteten Briefkästen gesammelt.
06.11.2025, 11:00
Falkenstein/MZ. - In der Stadt Falkenstein haben die Weihnachtsvorbereitungen begonnen: Im Ortsteil Meisdorf rüstet man sich beispielsweise zum alljährlichen Spendenmarathon. Am Samstag, 8. November, ziehen Mitglieder des Ortschaftsrates, des Jugendtreffs Falkenstein, des KiJu Kunterbunt, des Spielmannszuges und des Feuerwehr-Fördervereins durch den Ort, klingeln an den Haustüren und bitten die Bewohner um Spenden.