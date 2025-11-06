In der Stadt Falkenstein/Harz wird die Weihnachtszeit eingeläutet. Vereine sammeln für den Weihnachtsmarkt, und Post an den Weihnachtsmann wird in Meisdorf und Reinstedt in eigens eingerichteten Briefkästen gesammelt.

Wer in Meisdorf für den Weihnachtsmarkt spendet, bekommt einen Glühwein als Dankeschön.

Falkenstein/MZ. - In der Stadt Falkenstein haben die Weihnachtsvorbereitungen begonnen: Im Ortsteil Meisdorf rüstet man sich beispielsweise zum alljährlichen Spendenmarathon. Am Samstag, 8. November, ziehen Mitglieder des Ortschaftsrates, des Jugendtreffs Falkenstein, des KiJu Kunterbunt, des Spielmannszuges und des Feuerwehr-Fördervereins durch den Ort, klingeln an den Haustüren und bitten die Bewohner um Spenden.