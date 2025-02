Hedersleben/MZ. - Eine fast 20 Jahre alte Tradition endet: Amerikanische Austauschschüler werden nicht mehr im Kloster Hedersleben auf den Alltag in Deutschland vorbereitet. Die letzten Jugendlichen, die in den historischen Mauern Deutschunterricht bekommen, sich auch beispielsweise mit kulturellen Unterschieden beschäftigt haben, waren 2024 zu Gast in dem Vorharz-Ort. Dort hatten sie auch an einem Fußballturnier mit Einheimischen teilgenommen.

