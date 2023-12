Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ballenstedt/Falkenstein/ Harzgerode/MZ. - Die Städte Ballenstedt, Falkenstein und Harzgerode gehen jetzt den nächsten Schritt, um künftig „Tourismus aus einem Guss“ zu bieten und die Marke Selketal zu stärken. Dazu gliedern sie ihre Tourismusbereiche aus. Noch sind die Stadt- beziehungsweise Tourismusinformationen Teil der Verwaltung – also in Falkenstein und Harzgerode. In Ballenstedt wird die Touristinformation von der BAL Stadtentwicklungsgesellschaft betrieben. Ab Januar zeichnet dann die GLC Glücksburg Consulting AG mit Sitz in Hamburg dafür verantwortlich. Sie betreibt unter anderem bereits das Destinationsmanagement für die Region Oberharz und in Bad Sachsa, ist in Torfhaus und auch im Spreewald aktiv.