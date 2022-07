Theater, Kunst und Musik in der Innenstadt

Nach drei Jahren Pause melden sich die Akteure der Traditionsveranstaltung in Quedlinburg zurück. Warum das Brühlfest dieses Jahr nicht im Brühl stattfindet und was es stattdessen zu sehen gibt.

Quedlinburg/MZ - Der Wordgarten wird am Sonntag zur Bühne, ebenso die Galerie 7kunst in der Word, die Blasiikirche und das Haus in der Bockstraße 3 mit seinem Figurentheater Cirqu^onflexe: Das „Brühlfest ohne Brühl“ präsentiert am 17. Juli ab 11 Uhr Theater, Kunst und Musik in der Quedlinburger Innenstadt. Alles unter dem vielsagenden Titel „Ein Maskenball“.