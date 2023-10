In der Verbandsliga ist das Team von Dirk Heinrichs in dieser Saison noch ohne Sieg. Ändert sich das?

Thale: Wen Stahl am Sonntag erwartet

Thale/MZ - Es ist erst ein paar Jahre her, da spielte David Weist noch unter Coach Dirk Heinrichs Handball. Mittlerweile sind sie Trainerkollegen und treffen am Sonntag mit ihren Teams aufeinander. In der Mehrzweckhalle Thale steigt ab 16.15 Uhr das Derby der Verbandsliga zwischen Stahl und dem Quedlinburger SV.