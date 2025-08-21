Der Gipshüttenweg verbindet Gernrode und Bad Suderode. Zulässig ist hier Tempo 100 – gefährlich, hieß es aus den Orten, die für Tempo 50 plädierten. Doch dem Antrag wurde nicht entsprochen – aus gutem Grund.

Tempo 50 auf schmaler Straße im Harz? Warum Antrag nicht entsprochen wird

Eine der Straßen, die Gernrode und Bad Suderode verbinden: der Gipshüttenweg.

Bad Suderode/Gernrode/MZ. - Kommt ein Tempo 50 für den Gipshüttenweg, jene Verbindungsstraße zwischen Bad Suderode und Gernrode, die in schlechtem Zustand ist, aber rege genutzt wird? Die Stadtverwaltung Quedlinburg hatte eine solche Geschwindigkeitsbegrenzung auf Anregung aus den Ortschaften beim Landkreis Harz beantragt, der diesem Antrag aber nicht entsprach.