Quedlinburg/MZ. - Die Fassaden leuchten schon in frischem Weiß und Gelb; während hier letzte Malerarbeiten laufen, wird im Inneren gerade ein neuer Bodenbelag verlegt: Das Gebäude am Neinstedter Feldweg in Quedlinburg, in dem sich zuletzt ein Praktiker-Baumarkt befunden hatte und das viele Jahre leer stand, wird eine neue Nutzung bekommen.