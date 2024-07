Harzgerode/MZ. - „Gegen Ende der Woche können wir loslegen“, sagt Michael Klimpke, Zerspanungsmechaniker in Frästechnik bei der Systec System- und Anlagentechnik GmbH & Co.KG, einem Zulieferer im Bereich Maschinenbau, in Harzgerode. Am Montag kommen die Monteure; sie richten das neue, tonnenschwere Fräsbearbeitungszentrum ein, das vor ein paar Tagen per Kran vom Lkw gehoben und auf Rollen in die Halle im Gewerbegebiet in der Augustenhöhe geschoben wurde, und schließen es an. Sobald es abgenommen ist, geht’s dann weiter mit der Präzisionsteilefertigung, die künftig noch präziser erfolgen kann: Denn laut Klimpke, der die Maschine mit einem Kollegen bedienen wird, ist sie nicht nur viel moderner, sondern auch genauer und bietet Funktionen, von denen er und die anderen bisher nur träumen konnten. „Das ist schon ’ne richtig gute Ausbaustufe“, sagt er. Findet auch Verwaltungsmitarbeiterin Manuela Dirks: „Damit sind wir wieder leistungsfähiger.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.