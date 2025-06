Der Verein Deutscher Ingenieure hat im vergangenen Jahr zu einem Wettbewerb aufgerufen. Jetzt stehen die Gewinner fest. Was das Morada-Hotel zu den Konzepten sagt und wie es um die geplante Sanierung der seit langem leer stehenden Häuser steht.

Alexisbad/MZ. - Den traditionsreichen Kurort Alexisbad neu zu beleben, innovative Konzepte für eine moderne Nutzung des ehemaligen Logier- und Badehauses sowie der umliegenden Parkanlage des Morada-Hotels zu entwickeln – das war die Aufgabe, die der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) im Herbst ausgerufen hat. Unter dem Titel „Denk mal Kurort! Alexisbad for future!“ waren Studenten der Architektur aufgerufen, sich an dem Ideenwettbewerb zu beteiligen. 18 Finalisten konnten ihre Konzepte präsentieren. Am Ende gab es einen Gewinner, einen Zweitplatzierten und einen Sonderpreis – und viel Anerkennung.