Die SG Eintracht Zeitz bietet zum 27. Mal einen Tag für das Sportabzeichen an.

Nur ein Tag, nur in Zeitz: So kann man sich das Deutsche Sportabzeichen holen

Zeitz/MZ/ANK. - Wer sich das Deutsche Sportabzeichen verdienen möchte, der sollte sich den kommenden Sonnabend vormerken. Denn am 21. Juni richtet die SG Eintracht Zeitz im Ernst-Thälmann-Stadion den 27. Zeitzer Sportabzeichentag aus. Es ist das einzige Angebot dieser Art im Burgenlandkreis und damit nicht nur für Bürger der Stadt Zeitz offen, sondern auch für Interessenten aus der Region. Teilnehmen kann dabei jedermann ab einem Alter von sechs Jahren. Nach oben sind dem Alter keine Grenzen gesetzt.

Sommerbad Zeitz öffnet am Morgen eine Stunde

Beim Sportabzeichentag (Anmeldungen sind bis 18. Juni möglich, und zwar über Telefon 01520/8 74 57 11 und 0176/34 99 49 55 sowie über E-Mail: [email protected].) geht es darum, bestimmte sportliche Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Dabei geht es um Schnelligkeit, um Kraft, Ausdauer und Koordination. Um ein Sportabzeichen zu bekommen, müssen Teilnehmer auch beweisen, dass sie schwimmen können. Das ist anhand eines Dokuments, das nicht älter als fünf Jahre ist, möglich oder aber ganz praktisch im Naetherbad. Das öffnet für Teilnehmer des Sportabzeichentages am Samstag von acht bis neun Uhr. Dort, so SG-Vorsitzender Lutz Purrucker, müssen zum Nachweis der Schwimmfähigkeit 25 Meter geschwommen werden. Ist der Schwimmnachweis erbracht, steht der Teilnahme an anderen Disziplinen nichts mehr im Wege. Dann wird ab etwa 9.45 Uhr zum Beispiel gelaufen, geworfen oder gesprungen. Die Anforderungen sind nach Altersstufen gestaffelt.

Sportabzeichen auch bei Bewerbung wichtig

Wichtig ist der Besitz eines aktuellen Sportabzeichens zum Beispiel für jene, die sich bei der Polizei oder beim Zoll bewerben möchten. Anderen tut es einfach nur gut, zu wissen, dass man sportlich durchaus Leistung bringen kann. Für die Teilnahme am Sportabzeichentag wird ein Unkostenbeitrag erhoben: fünf Euro für Erwachsene, drei Euro für Kinder und Jugendliche. Der Verein bittet um Anmeldung vorab. Doch selbst wenn sich bislang noch jemand ohne Anmeldung kurzfristig zur Teilnahme entschlossen hat, habe man ihn nicht wieder nach Hause geschickt, so Purrucker.