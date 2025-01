Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz mit Sitz in Quedlinburg plant in diesem Jahr nicht nur Arbeiten an seinen Kanälen und Leitungen, an Pump- und Klärwerken.

Strom fürs Abwasser: Was Zweckverband in Quedlinburg plant

Strom fürs Abwasser: Dafür plant der Zweckverband Ostharz mit Sitz in Quedlinburg in diesem Jahr Investitionen.

Quedlinburg/MZ. - Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz mit Sitz in Quedlinburg plant in diesem Jahr nicht nur Arbeiten an Kanälen und Leitungen, an Pump- und Klärwerken im Verbandsgebiet. Er will auch für eine Versorgung mit eigenem Strom investieren.